Er wollte „Bullen klatschen“ Junger Remscheider muss länger im Gefängnis bleiben

Der 23-Jährige reicht ein Handy über den Richtertisch, ein Foto soll als Bestätigung für all das genug sein. Um was es geht beim Praktikum? „Weiß ich nicht“, war dazu vom Angeklagten zu hören. Da hatte der Berufungsrichter genug: Er verwarf die Berufung und schickte den Remscheider für zwei Monate in Haft. Auch was der Angeklagte zuvor über seine „Arbeitsversuche“ berichtete, hatte bei der Kammer zu Stirnrunzeln geführt. Berufskolleg, Schwerpunkt Holzwirtschaft: abgebrochen. Hat keinen Spaß gemacht. Berufskolleg Hauswirtschaft: abgebrochen. War nicht sein Ding. Malerausbildung: abgebrochen. Maurer? War auch nichts. Der Angeklagte erklärt das alles so: „Ich war noch jung.“ Er habe lange geschlafen, sei ständig zu spät gekommen.