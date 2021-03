Land stimmt Ausnahmeregelung zu : Solingen verhindert die Corona-Notbremse

Besuche der Fauna (Foto) in Gräfrath oder des Vogel- und Tierparks in Ohligs sind möglich, wenn ein aktueller Schnell- oder Selbsttest mit negativem Ergebnis vorliegt. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Die Corona-Notbremse hat die Stadt Solingen mit einem Entwurf einer neuen Allgemeinverfügung kurzfristig abwenden können. Am späten Freitagabend hatte das Land einer Ausnahmeregelung zugestimmt.

Die Notbremse tritt in Nordrhein-Westfalen ab Montag, 29. März, überall dort in Kraft, wo die 7-Tage-Inzidenz an drei Tagen in Folge über dem Wert von 100 liegt. Unter bestimmten Voraussetzungen sind jedoch Ausnahmen möglich. Von dieser Regelung mach Solingen Gebrauch. „Mit unserer digitalen Infrastruktur, einem handlungsfähigen Gesundheitsamt und umfangreichen Testmöglichkeiten sind wir gut aufgestellt – und wir nutzen unsere Chance“, sagt Oberbürgermeister Tim Kurzbach.