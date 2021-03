Ausbesserungen an der Eschbachstraße : Straßenarbeiten ohne Ankündigung gestartet

Ausbesserungen an der Eschbachstraße

Solingen Nachdem die Bauarbeiten in Unterburg größtenteils abgeschlossen sind, weist die Ende 2018 aufgebrachte Asphaltdecke der Eschbachstraße Schäden auf.

Unter den Anwohnern der Eschbachstraße in Unterburg herrscht Unverständnis darüber, dass die gerade erst mit einer neuen Deckschicht ausgestattete Fahrbahn bereits wieder stückweise ausgebessert werden muss. Verursacht wurden die Schäden durch größere Maschinen, die nach der Sanierung für den Ausbau des Hochwasserschutzes zum Einsatz kamen. „Die Stadt hat darauf bestanden, dass das ausführende Bauunternehmen die Mängel mit Hochdruck beseitigen lässt, damit keine größeren Schäden entstehen, indem etwa Wasser in vorhandene Risse eindringt“, heißt es aus dem Rathaus.

Das beauftragte Unternehmen hat allerdings versäumt, die Stadt zu informieren, wann die mit der Ausführung beauftragte Straßenbaufirma mit den Arbeiten beginnen würde. Ohne Ankündigung sind diese am Donnerstag gestartet. „Das hat bei mir und den Beteiligten in der Verwaltung großen Ärger ausgelöst“, erklärt Stadtdirektor Hartmut Hoferichter. „Den Unmut der Bürger vor Ort kann ich gut nachvollziehen.“ Bereits am Freitag sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.