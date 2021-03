Corona-Krise in Solingen : Schließungen ab Montag sind zunächst vom Tisch

Corona-Krise in Solingen

Solingen Die Verwaltung glaubt, dass auch bei einer 7-Tages-Inzidenz von über 100 die Infrastruktur in Solingen vorhanden ist, um Geschäfte offen zu halten. Das Land erteilte eine Ausnahme-Regelung.

Die Solinger Stadtverwaltung hat erreicht, dass die wegen der augenblicklich hohen Corona-Inzidenzzahl eigentlich ab Montag in der Stadt drohenden Schließungen von Geschäften verhindert werden. Das hat Ordnungs- und Rechtsdezernent Jan Welzel (CDU) am Freitagabend mitgeteilt. Zuvor hatte Welzel den Entwurf einer neuen Allgemeinverfügung an die Landesregierung geschickt, mit der die bislang bestehenden Lockerungen aufrecht erhalten werden sollten.