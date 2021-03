Plastic Fischer überzeugt mit Müll-Sammelsystem : Solinger Team siegt beim achten Startup-Event „berg-pitch“

Die pitch-Teilnehmer mit dem Sieger Karsten Hirsch von Plastic Fischer (4.v.l.) und Gastgeber Sven Anders Wagner vom GuT (r.). Foto: Leon Sinowenka/Leion Sinowenka

Solingen Mit Plastic Fischer gewinnen erstmals Solinger das Preisgeld in Höhe von 4000 Euro sowie ein Coworking-Paket und ein ausgewähltes Mentoring- und Coaching-Programm.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit dem Team von Plastic Fischer gewinnen erstmals Solinger das Startup-Event „berg-pitch“. Mit dem Sieg verbunden ist ein Preisgeld in Höhe von 4000 Euro sowie ein Coworking-Paket und ein ausgewähltes Mentoring- und Coaching-Programm. Das Startup-Event fand am Donnerstagabend zum achten Mal statt, diesmal in der Alten Maschinenhalle auf dem Gelände des Gründer- und Technologiezentrums am Grünewald als Hybrid-Veranstaltung.

Plastic Fischer konnte beim Voting durch die virtuellen Zuschauer und die Jury mit der Idee eines einfachen Systems, mit dem sich effizient Unmengen von Müll aus Flüssen sammeln lässt, überzeugen. Mit den eigens entwickelten „TrashBooms“, extrem effiziente schwimmende Barrieren, wird das Plastik und weiterer Müll aus den Flüssen gefischt, diese dadurch gereinigt und ein weiteres Treiben in die Ozeane zu verhindert. Diese Low-Tech-Lösung wird vor Ort gebaut und bereits in verschmutzten Flüssen in Indonesien, Indien und Vietnam verwendet.

Hinter dem Solinger Siegerteam folgten Compounder aus Köln als Zweitplatzierte, die eine Online-Plattform für das deutschlandweite Studienangebot bieten sowie direkt eine zentrale und vereinfachte Studienbewerbung ermöglichen. Sie erhalten ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro sowie ebenfalls ein Coworking-Paket und ein Mentoring-Programm. Auf den weiteren Plätzen: Heuremo aus Duisburg, Kid-Coins aus Düsseldorf/Solingen und Sales2B aus Münster.

Nachdem der „berg-pitch“ in den Vorjahren beim Mitveranstalter Codecentric AG und vor 200 Besuchern stattfand, musste wegen der Corona-Pandemie diesmal eine Alternative gefunden werden. Diese fanden die Organisatoren in der Alten Maschinenhalle. „Die Event-Location bot die passenden Voraussetzungen für eine corona-konforme Umsetzung des Pitches – so konnte unser Team den berg-pitch in Form einer Live-Übertragung mit den Startups auf der Bühne umsetzen”, erklärt Frank Balkenhol, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung und des Gründer- und Technologiezentrums (GuT).

Betrieben wurde der immense Aufwand auch deswegen, „weil die Startups gerade jetzt solche Plattformen brauchen und es ein wichtiger Teil des regionalen Ökosystems ist“, ergänzt Balkenhol. Die Veranstaltung wurde als digitale Zoom-Konferenz für alle virtuellen Gäste umgesetzt und auf Facebook live „gestreamt“. Für die Umsetzung musste die Alte Maschinenhalle mit der passenden Technik ausgestattet werden, so dass aus der ehemaligen Schneidwarenproduktion ein kleines TV-Studio erschaffen wurde. „Das passt hervorragend zu unserem Thema ‘Mittelstand meets Startups’, da beim Pitch neue innovative Geschäftsmodelle auf die Erfahrung des Mittelstandes trifft”, erklärt Sven Wagner, Initiator der Veranstaltung.

„Die Form des Pitches hat uns soweit überzeugt und sich als Alternative zum bisherigen Event entwickelt”, sagt Phil Derichs, Startup Manager im coworkit. Dennoch freuen sich die Initiatoren vom GuT darüber, in Zukunft wieder einen Pitch mit Gästen vor vollem Haus durchführen zu können.

(uwv)