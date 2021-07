Corona-Verordnung entschärft : NRW setzt Inzidenzstufe 3 aus - Innengastro bleibt offen

Düsseldorf Die Inzidenzstufe 3, bei der die Innengastronomie wieder hätte schließen müssen, wird bis zum 19. August ausgesetzt. Das Land argumentiert mit der geringen Zahl schwerer Fälle. Während Wirte jubeln, ist die Opposition entsetzt. Auch vom Städtetag kommt eine Mahnung.

Innerhalb weniger Tage hat die Landesregierung zum zweiten Mal die Corona-Schutz­verordnung entschärft. Nachdem bereits am Montag die Frist, nach der für einen Kreis oder eine Stadt die schärferen Maßnahmen der nächsthöheren Inzidenzstufe gelten, von drei auf acht Tage hochgesetzt worden war, wurde am Donnerstag die schärfste Inzidenzstufe 3 bis zum 19. August ausgesetzt.

In der aktuellen Corona-Schutzverordnung, die das Gesundheitsministerium von Karl-Josef Laumann (CDU) am Donnerstag auf seiner Website veröffentlichte, heißt es, „aufgrund der geringen Zahl schwerer Krankheitsverläufe und Krankenhauseinweisungen“ werde vorläufig bis zum 19. August keine Zuordnung zur Inzidenzstufe 3 erfolgen. „Im Fall von erheblichen lokalen Infektionsgeschehen prüfen die betroffenen Kreise und kreisfreien Städte gemeinsam mit dem Ministerium die Erforderlichkeit von gesonderten Regelungen.“ In Kommunen mit der Inzidenzstufe 3 wäre unter anderem die Bewirtung in Innenräumen untersagt.