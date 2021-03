Trotz Pandemie : Ferien(s)pass: „Wichtiger denn je“

„Es macht Spaß. Es wird nie langweilig“, sagt Daniel Hermanns über seine Aufgabe als Ferien(s)pass-Leiter – hier in der Kinder-Oase in Gräfrath. Foto: Fred Lothar Melchior

SOLINGEN Trotz Pandemie war die Aktion auch 2020 erfolgreich. Der Start für die Neuauflage findet am 9. Mai statt. Der Passverkauf startet am 12. April im Ferien(s)pass-Büro am Eiland und in den Sparkassen-Filialen.

Diesen „S(p)ass“ soll Corona nicht verderben: Auch im zweiten Jahr der Pandemie findet die große Kinder- und Jugendaktion statt. Vom 5. Juli bis zum 17. August heißt es wieder „Sogelingen Ferien“. Offizieller Anmeldestart ist am 9. Mai. An diesem Sonntag, dem Muttertag, wollen die Macher des Ferien(s)passes zum Familienfest an die Sandstraße einladen. Ob es auf dem Gelände der katholischen Kirchengemeinde St. Engelbert wie geplant viele Aktionen und Mitmachstände geben wird, lässt sich noch nicht sagen. Auf jeden Fall kann man sich dort aber für den Ferien(s)pass anmelden – auch für Angebote in den Herbstferien.

„Es gibt wesentlich mehr Auswahl als im Vorjahr“, sagt Daniel Hermanns, der die Aktion leitet. Die Anzahl der angebotenen Plätze – mehr als 5000 sind buchbar – sei zwar gleichgeblieben. Aber es gebe jetzt mehr kreative und musikalische Angebote wie beispielsweise die Beschäftigung mit Cajon und Ukulele. Außerdem habe man Wert auf mehr Veranstaltungen in der Region und auf das Thema Nachhaltigkeit gelegt.

Info Stadt-Sparkasse verkauft Pässe Der Passverkauf beginnt am 12. April – wegen der Pandemie vorerst nur im Ferien(s)pass-Büro am Eiland und in den Sparkassen-Filialen. Der Pass kostet 14 Euro. Es gibt Ermäßigungen für Geschwister und kostenlose Pässe für Empfänger von ALG II oder Sozialhilfe sowie für geflüchtete Kinder und Jugendliche. Die Teilnahme an einzelnen Aktionen kostet extra – von einem Euro bis zu dreistelligen Summen bei mehrtägigen Veranstaltungen. Kinder mit Solingen-Pass erhalten bei vielen Aktionen Rabatt. www.ferienspass.net

„Ich glaube, dass wir in diesem Jahr wieder mehr Kinder und Jugendliche erreichen können“, erklärt der Ferien(s)pass-Leiter. 2020 habe es durch die Pandemie zunächst eine „Schockstarre“ gegeben. In diesem Jahr sei man vorbereitet gewesen und habe zudem den Eltern bewiesen, dass alle Aktionen mit großer Sorgfalt unter Einhaltung der Corona-Regeln durchgeführt wurden.„Der Ferien(s)pass ist 2021 wichtiger denn je“, betont Martin Idelberger von der Stadt-Sparkasse. Sie unterstützt die Aktion auch in diesem Jahr wieder mit 20.000 Euro. „Kinder leiden nach meiner Wahrnehmung ganz besonders unter Corona“, sagt der Abteilungsleiter für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit. „Der Ferien(s)pass kann nur existieren, weil wir große Spender haben“, bedankt sich Julian Prete, Fachbereichsleiter bei der Katholischen Jugendagentur in Wuppertal. Sie kooperiert beim Ferien(s)pass mit dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).

Die Veranstalter freuen sich auch über Firmen und Privatpersonen, die Pässe für soziale Einrichtungen spenden, und über weitere Betreuerinnen und Betreuer. 2020 waren es fast 70. Prete: „Alleine in den Sommerferien leisteten sie fast 5000 Stunden ehrenamtliche Arbeit, indem sie die Kinder bei verschiedenen Aktionen begleiteten und beaufsichtigten.“

Das Programmheft für dieses Jahr umfasst 130 Seiten – wieder aufgeteilt in sieben Kategorien. Sie reichen von den Offerten, die 19 Solinger Vereine, Verbände und Institutionen machen, bis zum „tagelangen“ Ferien(s)pass. Neu ist beispielsweise das Messerschmieden im Brückenpark oder das Kartfahren in Wuppertal. Außerdem gibt es im Juli wieder die Kinder-Oase und im August die offene Zeltstadt für Jugendliche ab 14 Jahren. Bei der Kinder-Oase auf dem Gelände der ehemaligen Jugendherberge in Gräfrath zeichnete sich schon 2020 ab, dass der neue Besitzer, die Süßwarenfachschule, andere Pläne mit dem Areal hat. In diesem Jahr wird der Ferien(s)pass dort wohl zum letzten Mal stattfinden. Die Veranstalter suchen deshalb nach wie vor eine passende große Wiese mit Wasser- und Stromanschluss.