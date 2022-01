Streit auf Korkenziehertrasse eskaliert : Radfahrer schlägt Fußgänger mit Thermosflasche

Solingen nach einem Ausweichmanöver traktierte ein Unbekannter Mountainbiker einen 57-jährigen Spaziergänger mit Fußtritten und schlug mit einer Thermosflasche zu.

Ein 57-jähriger Mann, der mit seinen beiden Hunden am Montagvormittag auf der Korkenziehertrasse in Wald unterwegs gewesen ist, hat bei einer Auseinandersetzung Verletzungen davon getragen. Wie die Polizei am Dienstag meldete, ereignete sich der Vorfall im Trassenbereich zwischen Walder Bahnhof und Fuhrstraße.