Auch Solinger Gruppe betroffen : Hacker-Angriff auf Facebook-Gruppe „Nett-Werk“

Solingen Von einem Hacker-Angriff auf Facebook ist auch die Gruppe „Nett-Werk Solingen“ betroffen. Die Gruppenbetreiber raten Nutzerinnen und Nutzer zur Vorsicht. Wer hinter dem Angriff steckt, war zunächst nicht klar.

Die unbekannten Hacker sollen die Profile von Olsen sowie die der Gruppengründer Phil Daub und Esther Lorenz gehackt haben und anschließend neue Administratoren in den „Nett-Werk“-Gruppen für Köln, Düsseldorf, Berlin, Krefeld und eben Solingen eingesetzt haben. Der Hack soll bereits in der vergangenen Woche erfolgt sein, am Wochenende wurden die geänderten Gruppen-Administratoren bemerkt. In der Solinger Gruppe ist seitdem eine Seite mit dem Namen „Crazy Man“ Administrator und somit verantwortlich für die Steuerung und Verwaltung der Gruppe. Die zuvor private Gruppe ist zudem nun öffentlich zugänglich.