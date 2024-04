FDP kritisiert die Grünen Hitzige Debatte über den Verkehr in Kevelaer

Eigentlich wollten die Fraktionen beim Verkehrskonzept für die Stadt endlich an einem Strang ziehen. Nach schier endlosen Debatten wollten die Politiker einen Beschluss fassen und die ganze Sache auf den Weg bringen. Daher hatten sich Vertreter aller Ratsparteien mit der Verwaltung in kleiner Runde getroffen und eine klare Marschroute festgelegt. Vier Punkte hat man sich aus dem umfangreichen Gesamt-Konzept rausgegriffen, die sollen 2024 umgesetzt werden: Die Busankunft, die Weiterführung der Linie 73, das Parkleitsystem sowie die Aufgaben für das Nahmobilitätskonzept. Das sollte dann so im Stadtentwicklungsausschuss beschlossen werden. So die Absprache.