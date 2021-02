Unfallflucht in Solingen : Geparkter Maserati wurde beschädigt

Ein über Nacht am Fahrbahnrand geparkter Maserati ist am frühen Dienstagmorgen in Solingen schwer beschädigt worden. Der Verursacher machte sich aus dem Staub, die Polizei sucht Zeugen

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei der Unfallflucht am Dienstag, 23. Februar, auf der Dültgenstaler Straße Ecke Meistermannstraße in Solingen entstand laut Polizei hoher Sachschaden. Im Zeitraum zwischen 1 und 4.45 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug den am rechten Fahrbahnrand geparkten Maserati. Auf der ganzen linken Fahrzeugseite stellten die Polizisten Beschädigungen fest. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Der Verursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweis unter der Rufnummer 0202/284-0.

(red)