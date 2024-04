Einsatz in Solingen 13-Jähriger verletzt – Autofahrer fährt weg

Ein 13 Jahre alter Junge wurde jetzt bei einem Unfall in der Solinger Innenstadt angefahren. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war der Jugendliche am Samstag, 30. März, gegen 10.30 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Kronprinzenstraße unterwegs, als er beim Überqueren der Einmündung Teschestraße von einem roten Kleinwagen angefahren wurde. Der Junge stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen.