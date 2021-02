Wirtschaftsjunioren in Solingen : Benjamin Dietrich ist neuer Kreissprecher

Solingen Benjamin Dietrich von der Interroll Holding GmbH wurde im Rahmen einer digitalen Mitgliederversammlung zum neuen Vorstandsvorsitzenden und Kreissprecher der Solinger Wirtschaftsjunioren gewählt. Er löste turnusgemäß Deborah Breuer ab.

„2020 war ein einschneidendes Jahr. Der Fokus muss jetzt auf die Chancen für grundlegende Veränderung in der Gesellschaft und Wirtschaft gerichtet werden. Hierfür müssen weiter die Weichen gestellt werden“, sagt Benjamin Dietrich. Für den neuen Vorstandsvorsitzenden der Wirtschaftsjunioren ist klar, dass die Digitalisierung – vor allem in den Schulen - nicht nur infrastrukturell, sondern auch konzeptionell in den letzten Jahren verschlafen worden sei. „Das hat die Corona-Pandemie schonungslos aufgezeigt“, sagte Dietrich bei seiner Antrittsrede. Von daher wollen die Wirtschaftsjunioren den digitalen Wandel in Solinger Schulen aktiv beschleunigen“