Rheinberg: In „Kunst“ geht es um mehr als nur ein Bild

RHEINBERG (up) Mit „Kunst“, einer Komödie von Yasmina Reza, startet das Kulturbüro der Stadt in das Theaterjahr 2019. Eine intelligente Gesellschaftskomödie. Es geht um Marc, dessen Freund Serge ein Bild gekauft hat.

Ein Ölgemälde, ganz in Weiß. Es ist natürlich nicht irgendein Bild, sondern ein echter Antrios. Für 200.000 Francs. Serge liebt das Bild. Natürlich erwartet er nicht, dass alle Welt es liebt, aber zumindest von seinem Freund Marc hatte er das erwartet. Marc ist verunsichert. Er zweifelt am Verstand seines Freundes. Bald geht es nicht mehr um die grundsätzliche Frage, was Kunst sei, sondern um das Bild, das jeder der drei Freunde sich von den anderen gemacht hat und das nun plötzlich in Frage gestellt ist. Karten für die Komödie mit Luc Feit, Heinrich Schafmeister und Leonard Lansink am Montag, 14. Januar, 20 Uhr, gibt es zum Preis von 16, 19 bzw. 22 Euro im Stadthaus, Telefon 02843 171270 oder online unter

www.stadt-rheinberg.reservix.de.