Alpen: Bundesministerium fördert Integration nach Noten

Auch am Projekt Home.Alpenmusik war der Musikverein Menzelen, hier in Person von Malte Kolodzy (3.v.l.) beteiligt. Foto: Armin Fischer

Alpen/Rees Seit dem vergangenen Jahr haben Flüchtlinge die Möglichkeit, ein Blasinstrument im Musikverein Menzelen zu erlernen. Dieses Projekt wird nun vom Bundesministerium für Landwirtschaft im Rahmen des Programms „500 Landinitiativen“ gefördert.

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat mit dem bundesweiten Programm „500 Landinitiativen“ Integrationsprojekte in Alpen gefördert. Der Musikverein Menzelen konnte Geflüchteten das Erlernen eines Blasinstrumentes ermöglichen und mit weiteren Partnern eine CD einspielen. Mit diesen Projekten soll den Geflüchteten die Teilhabe am Dorfleben erleichter und das Hineinwachsen in die Gemeinschaft verbessert werden.