Rheinberg: Stadt will den Einzelhandel steuern

Rheinberg Das neue Rheinberger Einzelhandelskonzept liegt als Entwurf vor. Um unerwünschte Ansiedlungen vermeiden zu können, wird der Bebauungsplan „Xantener Straße“ geändert. Das bedeutet: Kein Drogeriemarkt im alten Netto-Markt.

„Zentrenverträgliche Entwicklung“ lautet das Zauberwort. Was bedeutet: Gibt es einen Anbieter eines bestimmten Warensortiments in der Innenstadt, soll es am Stadtrand keine zweiten geben. Ein gutes Beispiel dafür ist der Rossmann-Drogeriemarkt am Kattewall mitten in der Stadt. Der gehöre da hin, weil dort Dinge verkauft werden, die für das tägliche Leben wichtig sind, sagt die Stadt. Nun gibt es aber an der Xantener Straße das rund 600 Quadratmeter große ehemalige Ladenlokal von Netto. Es steht leer, seit Netto einen Steinwurf weiter einen neuen Laden bezogen hat. Der Eigentümer der alten Immobilie hat 2015 einen Bauantrag auf Änderung des Sortiments gestellt. Anstelle von Lebensmitteln sollten dort Drogeriewaren verkauft werden. Der Investor hatte offenbar die Kette dm an der Angel.