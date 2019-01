Rheinberg: Streit um Baumschnitt in der Brutzeit

RHEINBERG Vogelkundler Johannes Schwerdt wirft Stadt und Kreis vor, beim Naturschutz nicht genau genug hinzuschauen.

Nachtigallen und andere Singvogelarten haben sich seit einiger Zeit am Hammweg in Budberg niedergelassen und erfreuen dort mit ihrem Gezwitscher die Menschen. Genau dort habe allerdings der Dienstleistungsbetrieb (DLB) noch im April vergangenen Jahres und damit nach Beginn der gesetzlich geschützten Brutzeit Baum- und Gehölzschnittmaßnahmen durchgeführt und damit das Tierwohl gefährdet, beklagt Naturfreund Johannes Schwerdt aus Alpsray (die RP berichtete). Das macht ihn richtig sauer. „Damit wurde schlicht und einfach das Bundesnaturschutzgesetz missachtet“, ärgert sich der Amateur-Ornithologe. Das Gesetz untersagt Fällungen und Schnitte bei der Baum- und Gehölzpflege nach dem 1. März, um den Tierschutz zu gewährleisten.

Diese Kompetenz spricht Johannes Schwerdt den DLB-Mitarbeitern jedoch ab. „Begutachtende Experten“ gebe es seiner Ansicht nach nicht im DLB, der wohl weder „fachkundige Biologen noch Fachleute“ beschäftige. Dem widerspricht Holger Beck nun auf erneute Anfrage dieser Redaktion vehement. Allein vier Gärtnermeister zählten zum DLB-Team, einer davon sei zuvor in einer Baumschule tätig gewesen. Die Baumkontrolleure seien zertifiziert, die Baumpflegetruppe in Sachen Umwelt-, Natur- und Artenschutz durch zahlreiche Schulungen und Weiterbildungen sehr gut ausgebildet. „Das sind qualifizierte Facharbeiter, die sehr wohl wissen, was sie tun“, betont der DLB-Leiter. Hätten seine Leute auch nur den leisesten Zweifel an der Richtigkeit beauftragter Schneide- oder Pflegearbeiten, würden selbst geplante und genehmigte Maßnahmen zurückgestellt.