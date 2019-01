Jahresprogramm des Musik- und Literaturkreises Alpen : Klein und fein lautet die Devise

Kerstin Pieper (v.l.), Andre Emmerichs und Klaus Schäpers haben am Freitag das Jahresprogramm 2019 des Musik- und Literaturkreises Alpen vorgestellt. Den Auftakt macht am kommenden Mittwoch Heiner Frost mit einer Lesung aus seinem Buch „Am Ende der Zweifel“ in der Bücherei. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Alpen Der Musik- und Literaturkreis Alpen hat sein Programm für das Jahr 2019 vorgestellt. Geboten wird eine nicht alltägliche Mischung aus Konzerten, Lesungen und Kabarett. Die erste Veranstaltung findet kommende Woche statt.

„Wir waren immer schon diejenigen, die auch mal was ausprobiert haben“, sagte André Emmerichs, Geschäftsführer des Alpener Musik- und Literaturkreises am Freitag bei der Vorstellung des diesjährigen Programms im Trauzimmer des Rathauses. Und tatsächlich beinhaltet das achtteilige Veranstaltungsprogramm eine nicht alltägliche Mischung aus Literatur und Musik.

Den Auftakt gestaltet am kommenden Mittwoch, 9. Januar, um 19 Uhr in der Alpener Bücherei der Komponist und Journalist Heiner Frost mit einer Lesung aus seinem Buch „Am Ende der Zweifel“. Frost erzählt darin Geschichten aus dem „Knastalltag“. Seine Protagonisten sind Verlierer, Täter, Opfer, aber auch das Justizpersonal. Der Eintritt zu dieser Lesung ist frei.

Passend zum bundesweiten Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus, Sonntag, 27. Januar, wird Esther Lorenz um 17 Uhr in der Evangelischen Kirche Alpen israelische und spanisch-jüdische Musikkultur präsentieren. Das Konzert unter dem Titel „Hebräische Lieder“ wird zu einer musikalischen Reise durch das Judentum beginnend in der biblischen Zeit bis hin zum Mittelalter. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, das kulturelle Leben in Alpen zu bereichern. Mit diesem Konzert wollen wir mal was ganz anderes machen und ein wenig an die Geschichte erinnern“, erklärte die Vereinsvorsitzende Kerstin Pieper.

Zur kulturellen Bereicherung wird am Sonntag, 24. März, im Foyer des Rathauses ganz sicher auch das „Modern Cello Piano Duo“ beitragen. Daniel Sorour (Violincello) und Clemens Kröger (Piano) bestechen durch ihre enorme Vielseitigkeit. So werden an diesem Tag neben Werken von Bach und Marais auch eingängige Melodien aus der Feder von Freddy Mercury sowie südamerikanische Klänge geboten. Erstmals kommt dabei das neue Instrument des Musik- und Literaturkreises zum Einsatz. „Wir hatten nach langer Suche die Möglichkeit, ein Piano zu erwerben. Es wird künftig seinen festen Platz im Rathaus-Foyer haben“, erläutert Emmerichs.



Am Sonntag, 12. Mai, um 17 Uhr freut sich das „Ensemble Seytensprung“ auf möglichst viele Besucher in der Evangelischen Kirche. Anja Engelberg und Premek Hajek aus dem hessischen Dietzenbach beschreiben mit Liedern und Gedichten aus drei Jahrhunderten glückliche und nicht ganz so glückliche Zeiten der Liebe.

Passend zum niederrheinischen Radwandertag findet am Sonntag, 7. Juli, im Lesegarten der schon traditionelle Jazzfrühschoppen statt. In diesem Jahr wird die Düsseldorfer Band „Super-Jazz“ ein breit gefächertes Repertoire aus Jazz, Evergreens, New Orleans und Hits mit ganz persönlichen Interpretationen und Arrangements vorstellen. „Die Magie der siebten Saite“ erwartet die Besucher am Sonntag, 22. September, um 17 Uhr in der Evangelischen Kirche. Gemeint ist eine spannende Reise durch französische Barockmusik längst vergangener Zeiten, aufgelockert durch eine unterhaltsame Moderation.

Ein literarisches Musik-Kabarett der besonderen Art findet am Sonntag, 10. November um 11 Uhr im Rathaus-Foyer statt. Mal hochdeutsch, mal in badischem Dialekt, berichten die „Lady Birds“ von ihrem „Reisefieber“. Abgerundet wird das diesjährige Programm mit einem offenen Singen des Kinder- und Jugendchors Menzelen unter der Leitung von Michaela Würzinger und Inga Mosters am dritten Advent, 15. Dezember. Der Ort wird noch bekannt gegeben.