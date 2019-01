Polizei : Jugendliche treten Autospiegel ab

So wie an diesem Fahrzeug wurden auch in Borth Außenspiegel an Autos mutwillig abgetreten. Foto: Manfred Bube

Rheinberg-Borth Eine Zeugin rief nachts die Polizei. Die fasste daraufhin in Borth die jungen Täter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Der Polizei ist in Borth eine Gruppe von Jugendlichen ins Netz gegangen, die zuvor die Außenspiegel In der Nacht zu Freitag gegen 0.55 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Kreispolizei in Wesel und teilte mit, dass sie an der Borther Straße und Am Kolkerhof drei oder vier Jugendliche beobachtet hatte, die dabei seien, an den dort geparkten Autos die Außenspiegel abzutreten. Sie seien mit Mountainbikes unterwegs und dunkel gekleidet.

Daraufhin löste die Polizei eine Fahndung aus und traf zunächst am Borther Edeka-Markt einen 16-jährigen Rheinberger an. Der trug tatsächlich dunkle Kleidung und fuhr ein Moutainbike. Die Polizisten bemerkten, dass gleich gegenüber zwei Fahrzeuge beschädigt waren. Es fehlten die Außenspiegel. Der 16-Jährige stritt jedoch ab, etwas damit zu tun zu haben. Einem weiteren Radfahrer gelang zunächst die Flucht in Richtung Weidenweg. Er kehrte jedoch später reumütig zurück, stritt aber ebenfalls ab, die Spiegel abgetreten zu haben.

Im weiteren Verlauf der Fahndung trafen die Beamten vier weitere Jugendliche in der Nähe des Friedhofs an. Dabei handelte es sich um einen 16-jährigen Issumer, einen 16-Jährigen aus Alpen sowie einen 17-Jährigen, der ebenfalls aus Alpen kommt, und einen 16-jährigen Rheinberger. Alle waren mit Moutainbikes unterwegs und dunkel gekleidet – so wie von der Zeugin beschrieben. Auch sie bestritten die Tat. Nichtsdestotrotz erwarte die Jugendlichen jetzt ein Strafverfahren, teilte die Polizei am Freitag mit.



Lokalsport : Borth verabschiedet sich anständig

zurück

weiter

Die Polizisten entdeckten ein weiteres beschädigtes Auto auf dem Finkensteg, desweiteren umgeworfene Mülleimer auf der Drüpter Straße und am Wachholderbusch.