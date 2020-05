Corona-Fälle in Remscheid : Stadt meldet 16 Erkrankte

Nach Angaben des Gesundheitsamt gibt es aktuell 16 Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter häuslicher Quarantäne befinden. Damit wurden bis gestern in der Stadt 234 Bürger positiv getestet.

Von ihnen sind 218 Personen aus dem Status der Quarantäne ausgeschieden: 202 Remscheider gelten als genesen, 16 sind gestorben. Darüber hinaus melden die Krankenhäuser aktuell vier positiv getestete Personen, die sich in einem Krankenhaus zur stationären Behandlung befinden. Keine Person davon befindet sich auf der Intensivstation.

