Remscheid : Kein weiterer Coronafall in der Kita Hasten

Die evangelische Kita am Hasten. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Die drei Kinder und drei Erzieher, die direkten Kontakt mit einem mit Corona infizierten Kind in der evangelischen Kita am Hasten hatten, haben sich nicht mit dem Virus angesteckt. Das zeigen Testergebnisse, die das Labor gestern an das Gesundheitsamt übermittelte. Aktuell sind insgesamt 14 Remscheider an Covid-19 erkrankt. Die Zahl der Todesfälle stieg auf 16.

Ebenfalls negativ getestet wurden die Personen, die in Anwesenheit des Kindes in der Notbetreuung der Kita arbeiteten, aber keinen direkten Kontakt hatten. Das Gesundheitsamt habe der erkrankten Familie und der Kindertageseinrichtung „vorbildliches Verhalten“ bescheinigt, teilt die Stadt mit. “Einer Wiedereröffnung der Notbetreuung steht demnach nichts entgegen., heißt es weiter, Wann das sein werde, entscheide die Kindertageseinrichtung in eigener Verantwortung. Die sechs Personen, die im direkten Kontakt mit dem erkrankten Kind standen, bleiben weiter in häuslicher Quarantäne.

Die betroffenen Eltern waren in der vergangenen Woche von der Stadt informiert worden. Das Kind hat sich nach Angaben in der eigenen Familie angesteckt. Weil das Virus erst nach einigen Tagen nachweisbar ist, wurden die sechs Kontaktpersonen erst am Montag dieser Woche auf eine mögliche Infektion getestet. Dass auch Personen, die keinen unmittelbaren Kontakt mit dem Kind hatten, getestet werden, sei der vereinbarte Weg für Gemeinschaftseinrichtungen, sagte die Pressesprecherin der Stadt, Viola Juric.