Mit Hilfe eines Planungsbüros wird der Fußverkehr untersucht. : Stadt will es Fußgängern leichter machen

Begegnung der gefährlichen Art: An der Fastenrathstraße kreuzen Einfahrt und Ausfahrt der Tiefgarage am Rathaus einen ausgewiesenen Fußweg. Foto: Röser, Henning

Remscheid Seit dem vergangenen Jahr verfügt Remscheid über ein Radwege-Konzept. In diesem Jahr nun nimmt das Umweltamt auch den Fußverkehr in den Fokus. Dabei hilft die kürzlich bewilligte Teilnahme am sogenannten Fußverkehrs-Check.

Das Land finanziert die Kooperation mit einem Kölner Planungsbüro, bei dem neuralgische Stellen unter die Lupe genommen werden.

Zwei Begehungen auf zuvor in Workshops mit den Bürgern und der Stadt abgestimmten Routen sind das Herzstück des Projekts, sagt Andrea Fromberg vom Büro VIA in Köln. Dauerbrenner bei solchen Spaziergängen ist der Konflikt mit anderen Verkehrsteilnehmern. etwa wenn Gehwege durch Autos so zugeparkt werden, dass Fußgänger auf die Straße ausweichen müssen, um ihren Weg fortzusetzen. Aber auch bei der Querung von Straßen wird der Fußgänger oft nicht ausreichend mitgedacht. Grünphasen sind zu kurz, Querungshilfen zu selten.

Info Auch Barrierefreiheit wird ein Thema sein Zielgruppen In den Blick genommen werden beim Projekt auch Menschen mit Handicaps in ihrer Rolle als Verkehrsteilnehmer. Etwa bei der Frage, ob Fußwege mit Rollatoren oder Rollstühlen nutzbar sind. Routen Die Strecken für die Begehungen sollen nicht länger als zwei bis drei Kilometer sein.

Remscheid habe „eigentlich eine lange Tradition des Zufußgehens“, sagt Elke Ellenbeck, die den Check beim Umweltamt zusammen mit ihrem Kollegen Lukas Gregori betreut. Radfahren habe durch die Topographie einen nicht so hohen Stellenwert als etwa am Niederrhein. Die Stadtplanung habe meist den motorisierten Verkehr in den Fokus gestellt. Als Beispiel nennt sie die Elberfelder Straße im Bereich des Ebert-Platzes, wo bislang Busverkehr und Autoverkehr die Priorität haben, obwohl mit dem EMA-Gymnasium und dem Ämterhaus zwei Ziele existieren, die viel von Fußgängern angesteuert werden. Neben der Sicherheit der Fußgänger würde Elke Ellenbeck auch gerne die fußläufigen Beziehungen in den drei Remscheider Zentren in den Blick nehmen.

Eigentlich soll das Ergebnis des Fußgängerchecks Ende des Jahres vorliegen. Corona hat diesen Zeitplan durcheinander gebracht. So haben das Büro und die Verwaltung sich bisher nur telefonisch und über Mails ausgetauscht. Pläne und Karten, etwa von Unfallschwerpunkten mit Fußgängerbeteiligung, wurden versandt. Aktuell wird geprüft, den Projektzeitraum ins erste Quartal 2021 zu verlängern. Vor den Sommerferien soll es aber möglichst noch ein Treffen geben, sagt Andrea Fromberg.

Geht es nach ihr, sollten die Workshops und die anschließenden Begehungen mit den Bürgern sehr bald nach der Sommerpause starten. So habe man bei den Spaziergängen auch in den Nachmittags- und frühen Abendstunden noch Tageslicht. Das mache die Sache leichter, motiviere zudem zur Teilnahme.