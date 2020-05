Prüfauftrag der CDU in Remscheid : Stadt soll alle Schüler digital gut ausrüsten

Remscheid Mit einem umfangreichen Prüfauftrag an die Verwaltung möchte die CDU-Fraktion Wege finden, um die „digitale Schule“ in Remscheid zügig voran zu bringen. Sie geht dabei über den Ansatz hinaus, den SPD, Grüne und FDP vor kurzem eingebracht haben.

Während das Ampelbündnis zunächst vor allem Kinder an weiterführenden Schulen in jenen Familien im Blick hat, in denen es aus finanziellen Gründen keinen Computer gibt, möchte die CDU auch ein ehrgeizigeres Ziel durchgerechnet haben. Möglichst alle Schüler sollen zum Start des kommenden Schuljahrs von der Stadt ein Tablet mit Tastatur und digitalem Stift zur Verfügung gestellt bekommen.

Die Corana-Krise und ihre Auswirkungen auf den Schulunterricht zeigten auf, wie sehr sich die Schule verändere, sagt Alexander Schmidt, schulpolitischer Sprecher der CDU. Wer nicht über die entsprechende Technik verfüge, sei abgehängt. Es sei Zeit, sich dieser „neuen Realität“ zu stellen.

Der Lehrer am Lenneper Röntgen-Gymnasium nutzt Computer, digitalen Stift und Links zu Lernvideos ganz selbstverständlich in seinem Unterricht. Seine Schüler seien mit dieser Welt gut vertraut, tauschten schon im Unterricht digital Texte aus. Gruppenarbeit sei so in einer ganz anderen Form möglich. Schmidt ist davon überzeugt, dass auch schon an den Grundschulen das Tablet das Schulbuch ersetzen kann. Es gebe altersgerechte Lehrplattformen für alle Fächer.

Aus Sicht der CDU sollte der Medienentwicklungsplan der Stadt, der die technische Ausstattung der Schulen regelt, angepasst werden. Dass eine Schule mehrere Sets Tablets in einem Computerraum vorhalte, der stundenweise von unterschiedlichen Klassen genutzt werde, sei nicht mehr zeitgemäß, sagt Schmidt. Sinnvoller sei, wenn jeder Schüler sein Arbeitsgerät immer in der Schultasche dabei habe. So werde auch Zeit gespart, die sonst beim Wechseln zwischen den Klassenräumen verloren gehe.