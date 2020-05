Sanierung der Kreuzbergstraße in Remscheid-Lüttringhausen : Vollsperrung in den Sommerferien

Lüttringhausen Im Sommer wird die Kreuzbergstraße eine neue Fahrbahndecke erhalten. Die dreiwöchige Sperrung stößt auf Kritik bei den Einzelhändlern, die schon von der Corona-Krise genug gebeutelt sind .

Das Vergabeverfahren für den Großauftrag ist noch nicht abgeschlossen, sagt Gerald Hein, Geschäftsbereichsleiter im Bereich Straßen und Brückenbau bei den Technischen Betrieben Remscheid (TBR), auf Nachfrage der BM. Deshalb steht der genaue Zeitpunkt für die Arbeiten noch nicht fest. Klar ist aber, die Maßnahme an der viel befahrenen Hauptstraße muss in den Sommerferien durchgeführt werden. Das ist eine Vorgabe Verkehrsbehörde, erklärt TBR-Chef Michael Zirngiebl. Deshalb ließ sich diese Baustelle auch nicht vorziehen, bedauert er. Trotz Corona-Krise laufe das Baugeschäft gut. Darum sorgt sich der TBR-Chef auch nicht, dass das Projekt nicht vergeben werden könnte.

Die Kreuzbergstraße wird während der Bauzeit ab der Kreuzung Klausener Straße bis zu den Verkehrsinseln kurz vor der Kreuzung Eisernstein für drei Wochen komplett gesperrt. Das stieß bei Mitgliedern des Marketingrates Lüttringhausen auf Kritik. „Eine dreiwöchige Sperrung ist so oder so schon hart. Aber gerade in diesem Jahr durch Corona noch härter“, erklärt der Vorsitzende des Marketingrates, Markus Kärst. Die Händler befürchtet zusätzliche Umsatzeinbußen, weil der Durchgangsverkehr von Laufkundschaft dann fehle. Deshalb wandten sich die Einzelhändler an Politik und TBR mit der Bitte, über eine abschnittsweise Sperrung anstelle der Vollsperrung nachzudenken. Der Grund: Dann wären die Geschäfte nur temporär, jedoch nicht die komplette Zeit der Sanierung von der Sperrung betroffen.