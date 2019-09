Betreuung in Remscheid : Stadt braucht fünf weitere Kitas

Remscheid Die neuen Zahlen der Jugendhilfeplaner gehen von einem Bedarf von 421 zusätzlichen Betreuungsplätzen zum Kindergartenjahr 2022/2023 aus. Auch der Bedarf an Erzieherinnen steigt damit weiter an.

Der Bedarf an zusätzlichen Plätzen in den Kindertageseinrichtungen steigt in Remscheid weiter deutlich an. Zum Kindergartenjahr 2022/2023 werden noch einmal 421 Plätze mehr gebraucht als bislang eingeplant. Das geht aus einer aktuellen Übersicht zum Thema „Tagesbetreuung für Kinder“ hervor, die die Stadt gestern Abend im Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt hat. Addiert zu den bislang geplanten (und zum Teil auch bereits realisierten) 702 zusätzlichen Plätzen in Kindertageseinrichtungen kommt die Stadt auf einen Bedarf von insgesamt 1165 Plätzen.