Straßenverkehr in Remscheid : Die Radfahrer werden jetzt mitgedacht

Am Hauptbahnhof endet die Trasse des Werkzeugs. Künftig sollen Radfahrer von hier aus sicher bis zur Balkantrasse nach Lennep kommen. Foto: Röser, Henning

Remscheid Das Radverkehrskonzept ist ein Teil der Mobilitäts-Strategie der Stadt. Ende September soll der Rat es beschließen. Auf dem Schreibtisch von Verkehrsplaner Burkhard Fey liegen bereits einige Projekte, die dann starten können.

„Alle wichtigen Punkte sind mit dem Fahrrad gut erreichbar“ – dieses Ziel hat sich die Stadt in ihrem Leitbild für eine klimafreundliche Mobilität gegeben.

Als wichtiger Leitfaden dafür dient das Radverkehrskonzept, das ein auf das Thema spezialisiertes Büro aus Dortmund im Auftrag der Stadt entwickelt hat. Nach und nach wird es aktuell in den Ausschüssen des Rates vorgestellt, Ende September soll der Rat es endgültig verabschieden. 600 mögliche Einzelmaßnahmen umfasst das Papier. Arbeit für viele Jahre.

Info Konzept steht zum Download bereit Initiative Auf Drängen der Grünen wurde das Geld für die Erarbeitung des Radverkehrkonzeptes im Haushalt eingeplant. Lektüre Das umfangreiche Papier steht auf der Internetseite der Stadt (www.remscheid.de) zum Download zur Verfügung. Workshop Am 28.10. will die Stadt zum Treffen einladen.

Verkehrsplaner Burkhard Fey ist optimistisch, dass die Politik das Konzept abgesegnet. In seinem Büro an der Ludwigstraße zeigt er beim Besuch der BM eines der Projekte, das man dann zügig angehen will. Um die Verbindung zwischen Alt-Remscheid und Lennep für Radfahrer zu verbessern und sicherer zu machen, soll der bestehende Schutzstreifen im Bereich der Neuenkamper Straße nachgezogen, Piktogramme erneuert werden. Zudem sollen die gefährlichen Stellen, wo der Radweg Einmündungen oder Einfahrten kreuzt, durch einen roten Fahrbahnbelag optisch hervorgehoben werden. Städte wie München oder Köln, die viel mehr Erfahrung mit Radlern haben, verfahren so, um Autofahrer für die Gefahr zu sensibilisieren, die etwa beim Abbiegen droht. Für jeden Abschnitt vom Hauptbahnhof als Endpunkt der Werkzeugtrasse bis zum Anschluss an die Balkantrasse liegen im Konzept detaillierte Vorschläge vor.

Die Verbesserung der Bedingungen für Radfahrer muss nicht immer viel Geld kosten. Das Konzept sieht auch vor, dass Einbahnstraßen im Gegenverkehr für Radfahrer geöffnet werden. Das muss allerdings für jede Straße im Einzelfall geprüft werden, sagt Fey. Ist die Straße breit genug dafür? Gibt es mögliche Gefahrenpunkte? Alle vier Wochen gibt es seit Neuestem eine regelmäßige Runde der für den Verkehr zuständigen Abteilungen der Stadt, wo solche Dinge besprochen werden. Im besten Fall reiche am Ende das Aufstellen von zwei Verkehrsschildern aus, erklärt Fey.

Manche Schritte kann die Verwaltung selber entscheiden, bei anderen braucht sie die Zustimmung der Politik. So müssen Fey und sein Kollege Oliver Neugebauer gerade in den Bezirksvertretungen Überzeugungsarbeit leisten. Um neue Schutzstreifen für Radfahrer einzurichten, müssten an manchen Stellen Parkplätze wegfallen. Hier tun sich die Ortspolitiker schwer, fürchten Proteste von Anwohnern oder Geschäftsanliegern.

Bestimmte Einbahnstraße sollen im Gegenverkehr für den Radverkehr freigegeben werden. Foto: Röser, Henning