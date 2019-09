Kultur in Remscheid : Daniel Huppert lässt die Musik atmen

Remscheid Der neue Generalmusikdirektor der Bergischen Symphoniker überzeugte beim ersten Kennenlernen mit dem Remscheider Publikum. Einem Ohrwurm wie Dvoráks „Neunter Symphonie“ gab er neue Frische zurück.

Nach dem ersten Konzert unter dem neuen Generalmusikdirektor Daniel Huppert herrschte gute Stimmung im frisch gestrichenen Foyer des Teo Otto Theaters. Die zahlreichen Besucher, die für ein gut ausgelastetes Haus sorgten, nickten sich zu. „Guter Mann“ und „tolles Konzert“ hieß es an den Garderoben und Ausgangstüren. Fünfmal klatschten die Zuhörer den neuen GMD am Ende heraus. Sie applaudierten ihm im Stehen und die vereinzelten Bravo-Rufe können für Remscheider Verhältnisse schon als Anzeichen von Begeisterung gewertet werden. Das erste Zusammentreffen zwischen Publikum und Dirigent verlief vielversprechend und weckte Lust auf mehr.

Es ist ein betörend leises, bedächtiges Beginnen in D-Dur. Noch betörender wirken die gedehnten Pausen, die Huppert zwischen den Wechseln der Instrumentengruppen zulässt. Das passiert nicht nur bei Wagner, auch bei Dvorák setzte er weiche Pufferzonen ein. Huppert lässt das Orchester atmen. Er steuert die Musik nicht, er lässt sie sich aus der Stille heraus entwickeln. Dadurch entstehen magische Räume, große Felder kristalliner Klänge. Eine fast meditative Zeit gibt den Ton an. Dvoráks vielschichtiges Werk erhält bei Huppert einen noblen Klang. Das Tänzerische klingt nie plump. Das Virtuose verliert nie seine Eleganz. So führt Huppert das Orchester wie einen Dreimaster mit prall gefüllten Segeln durch die kleinsten Meeresengen, ohne dass ein Knacken des Mastes zu hören ist. Was vor allem den Bläsern zu verdanken war.