Wirtschaft in Remscheid : WM Fahrzeugteile schafft 40 Arbeitsplätze

Das Unternehmen WM Fahrzeugteile investiert in Remscheid an der Kipperstraße. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Eröffnung des neuen Standortes auf dem ehemaligen Gelände der Firma Vöpel für Januar 2020 geplant.

Die Stadt hat sich zum Ziel gesetzt, Brachflächen zu reaktivieren. Gerade an der Kipperstraße passiert in dem Punkt viel. Während auf dem Gelände der ehemaligen Kipper Brauerei die Abrissarbeiten abgeschlossen sind, ist gegenüber schon deutlich mehr zu sehen: Auf dem Grundstück der Firma Vöpel ist eine neue Halle auf gut 6200 Quadratmetern entstanden.

Das Kundenklientel von WM sind freie Werkstätten. Die örtliche Nähe sei wichtig. In dem Punkt seien Remscheid und das Bergische bisher aber noch ein weißer Fleck gewesen, erklärte WM-Prokurist Thomas Zafiroudis. Mit dem neuen Standort zählt der familiengeführte Betrieb mit rund 6000 Mitarbeitern nun fast 160 Filialen in Deutschland. Insgesamt 40 neue Arbeitsplätze im Verkauf, Außendienst oder Vertrieb entstehen hier. Derzeit befinden sich die ersten neuen Mitarbeiter in der Qualifizierung, sagte Zafiroudis. Etwa 40 Prozent des neuen Personals stammt aus Remscheid. Die Stadt habe deutlich gemacht, dass sich an der Stelle nur Gewerbe, aber kein Einzelhandel ansiedeln soll, sagte Heinze. Das habe letztlich zu den Veränderungen auf dem Gelände geführt, das seit dem Insolvenzverfahren der Firma Vöpel im Jahr 2014 größtenteils ungenutzt war.