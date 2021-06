Unfall in Lennep : Frau (79) fährt gegen Mauer und verletzt sich schwer

Die Unfallstelle an der Wupperstraße. Foto: Ralf Kollmann

Lennep „Schwerste Verletzungen“ hat sich nach Angaben der Polizei eine 79-jährige Autofahrerin aus Remscheid am frühen Freitagnachmittag bei einem Unfall an der Wupperstraße in Lennep zugezogen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken