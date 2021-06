Unfall in der Haddenbach : Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden

Unfall in der Haddenbach

Remscheid Einen Leichtverletzten und rund 15.000 Euro Sachschaden forderte ein Unfall in der Nacht zu Donnerstag auf der Haddenbacher Straße.

(red) In der Nacht zu Donnerstag fuhr ein 45-Jähriger gegen Mitternacht mit seinem Skoda auf der Haddenbacher Straße in Richtung Neuenkamper Straße, verlor nach Polizeiangaben die Kontrolle über das Auto und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Renault. Nach dem Unfall versuchten der Fahrer und sein 36-jähriger Beifahrer zu Fuß zu fliehen. Zeugen und Anwohner konnten das Duo bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Es stellte sich heraus, dass der Remscheider ohne Führerschein unterwegs war. Die Beamten bemerkten zudem Alkoholgeruch im Atem des Fahrers, worauf ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Der Beifahrer verletzte sich leicht und konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Es entstand rund 15.000 Euro Sachschaden.