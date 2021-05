Wohnungsbrand in Kremenholl : Mieter unverletzt, Katze tot

Remscheid Am Montagmorgen wurde die Remscheider feuerwehr gegen acht Uhr zu einem Brand an der Kippdorfstraße gerufen. Zum Zeitpunkt der Meldung war noch unklar, ob in der in Brand geratenen Wohnung noch Menschen in Gefahr waren.

Dann stellte sich glücklicherweise schnell heraus, dass die Mieter nicht zu Hause waren. Eine Katze, nach der während der Löscharbeiten gesucht wurde, konnte dagegen nur noch tot geborgen werden.

Ausgebrochen war das Feuer möglicherweise in der Küche der Wohnung. Über die genaue Brandursache kann noch keine Aussage getroffen werden. Die Wohnung bleibt aufgrund der massiven Rauchentwicklung vorerst unbewohnbar und muss durch eine Fachfirma saniert werden. Die restlichen Mieter des Mehrfamilienhauses konnten später wieder in ihre Wohnungen zurück.

(red)