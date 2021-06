An der Rotdornallee in Lennep : Nach den Dürresommern: TBR weiten Baum-Bewässerung aus

An der Rotdornallee gibt es nun auch Wassersäcke zur Versorgung der Bäume. Foto: Jürgen Moll

Lennep Auch die Bäume an der Rotdornallee in Lennep haben Wassersäcke erhalten. Der Baumbestand an der Straße bleibt aber weiter in der Diskussion.