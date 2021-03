Remscheider Innenstadt : Auch das Allee-Center leuchtet rot

Die Thalia-Buchhandlung im roten Scheinwerferlicht. Auch dieses Geschäft dürfen momentan keine Kunden betreten. Foto: Jürgen Moll

Innenstadt In Alarm-Rot leuchtende Fenster und Fassaden – dieses Bild kennt man in Remscheid bereits vom Teo Otto Theater oder der Lenneper Klosterkirche. Am Montagabend wurde nun die Ladenfront der Thalia-Buchhandlung im Allee-Center in farbiges Licht getaucht.

Das Einkaufscenter in der Innenstadt beteiligt sich damit an der bundesweiten Aktion „Der Handel leuchtet rot“, die auf die massiven Folgen des seit vielen Wochen dauernden Corona-Lockdowns für die Händler hinweisen will. Der Termin ist gezielt gewählt, weil in dieser Woche die Politik in Berlin über die weiteren Schritte beraten will. Der Handel hofft dabei auf Lockerungen.

„Die Situation ist existenzbedrohend“, sagt Center-Manager Nelson Vlijt und verweist auf Filialen kleinerer Handelsketten, die als Folge der Pandemie bereits Insolvenz anmelden mussten. Dabei sei die Öffnung der Geschäfte „mit Sicherheit und Verantwortung möglich“, sagt Vlijt und verweist auf die Phase im Sommer 2020, als das Allee-Center nach dem ersten Lockdown mit einem Hygienekonzept an den Start ging. Das Robert Koch-Institut bewerte das Infektionsrisiko im Handel als niedrig, sagt Vlijt weiter.