Corona in Remscheid : Inzidenzwert steigt laut RKI auf 87,1

Remscheid Der Inzidenzwert im Remscheider Stadtgebiet steigt. Nach 76,3 am Freitag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntag einen Wert von 87,1.

(red) Der Inzidenzwert im Remscheider Stadtgebiet steigt. Nach 76,3 am Freitag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntag einen Wert von 87,1. Laut dem Gesundheitsamt der Stadt Remscheid gibt es aktuell 146 Bürger, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter Quarantäne befinden. Damit gibt es insgesamt 3646 positiv getestete Remscheider, 3368 von ihnen gelten als genesen, 132 Menschen sind gestorben. Es gibt aktuell 44 PCR-bestätigte infizierte Remscheider Personen mit der britischen Coronavariante 1.1.7. Die südafrikanische und die brasilianische Variante wurden im Stadtgebiet bislang nicht nachgewiesen.