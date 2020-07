Arbeiten in Lüttringhausen : Rathaus-Sanierung wird teurer

Arbeiten in Lüttringhausen

Im und am Rathaus Lüttringhausen wartet viel Arbeit. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Lüttringhausen Die Arbeiten zur Sanierung des Lüttringhauser Rathauses hinken dem Zeitplan hinterher. Der Grund: Es gibt im Keller größere Schäden als vermutet. Grundleitung mussten komplett ausgetauscht werden, die Räume, in der sonst die Musikschule probt, mussten in den Rohbauzustand versetzt werden, erklärt Projektleiter und Architekt Marc Schneider.

Vermutlich in drei Wochen, so schätzt Marc Schneider, könne die Musikschule wieder in ihr Domizil ziehen und von den frisch sanierten Räumen profitieren. Die Feuchtigkeitsschäden wurden behoben und Silikatputz auf die Wände aufgetragen, um künftig Probleme mit Feuchtigkeit zu vermeiden. Einige Fenster sowie die Eingangstür wurden zur Reparatur ausgebaut. Kugelgarn als Bodenbelag sorgt künftig dafür, dass der Schall der Instrumente besser absorbiert werden kann.