Inovyn in Rheinberg : Gaswolke soll Lackschäden verursacht haben

Rheinberg Rund 40 Anwohner vom Rheinberger Annaberg haben sich beim Chemiewerk Inovyn gemeldet. Das Unternehmen hat einen Gutachter eingesetzt, der die Schäden an Autos, Dachfenstern und Gartenmöbeln untersucht und bewertet.

Die Wolke sei in einem relativ schmalen Korridor vom Werk aus in südwestliche Richtung geweht worden, dort seien auch die Schäden aufgetreten. Die Wolke habe neben Wasser und CO 2 auch Salzsäure transportiert. Der Inovyn-Sicherheitsexperte wies darauf hin, dass sich das Unternehmen im guten Dialog mit betroffenen Anwohnern befinde und Inovyn alles Erforderliche veranlassen werde, um Betroffene gegebenenfalls zu entschädigen.

Die Fackel der Vinylchlorid-Anlage sorge für die sichere Behandlung von abzuleitenden Prozessgasen, so Inovyn. Für eine möglichst rußfreie Verbrennung werde über Düsen Wasserdampf in die Flamme gesprüht. Das erzeuge ein Zischen. Müssten größere Mengen verbrannt werden, erhöhe sich auch die eingedüste Dampfmenge, was zu einer stärkeren und damit lauteren Geräuschentwicklung führen könne. Aufgrund einer anfangs geringen Dampfmenge sei es zunächst zu einer stärkeren Rußbildung gekommen, die aber bald abgenommen habe. Inovyn steht aufgrund der Fackeltätigkeit in Kontakt mit der Bezirksregierung.