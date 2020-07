Remscheider Innenstadt : Allee-Center-Brunnen von Algen verschmutzt

Innenstadt Eine bräunliche Bananenschale, ein Kaffee-Becher, Papiere aller Art, Zigarettenstummel und aufgelöste Taschentücher. Der Brunnen vor dem Allee-Center dient einigen Bürgern als Mülleimer.

Ein Phänomen, das an vielen Brunnen im Stadtgebiet zu beobachten ist. Neu ist, dass der für 75.000 Euro sanierte Brunnen innerhalb von sechs Wochen völlig veralgt ist. Ein grünlich-brauner Schmierfilm auf den Bodenplatten schimmert durch das klare Wasser. „Das kann nicht so bleiben“, sagt CDU-Ratsmitglied Ralf Wieber.

Rückkehr Seit dem 10. Juni sprudelt der Brunnen wieder. Die Rückkehr des Wasserspiels bedeutet auch eine Entlastung der ISG. Die sprang in den vergangenen Jahren an der prominenten Leerstelle auf der oberen Allee ein, funktionierte den Brunnen zum Blumenbeet um und sorgte mit einer wechselnden Bepflanzung für einen Farbtupfer.

„Ich bin mit der Situation nicht glücklich“, sagt Judt. Es gebe einen Ratsbeschluss, dass die Stadt kein Geld für die Wartung und den Betrieb von Brunnen ausgeben darf. „Ich habe für diese Arbeit kein Geld und kein Personal“, sagt Judt. Aber keiner will den Brunnen verkommen lassen. Denn keiner möchte, dass es an der oberen Alleestraße bald wieder so aussieht wie an der unteren Alleestraße.