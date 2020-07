VHS-Programm in Remscheid : Gesundheit wird viel Platz eingeräumt

VHS-Programm in Remscheid

Andrea Knorr bietet im neuen Semester der Volkshochschule Qigong-Kurse an. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Die Volkshochschule (VHS) hat für das Herbstprogramm 284 Angebote geschaffen. Sie finden sowohl als Präsenz- wie auch als Online-Kurse statt. Es gibt eine Kooperation mit der Musik- und Kunstschule.

Der Corona-Lockdown und die temporäre Schließung hat auch die Volkshochschule (VHS) Remscheid im Frühjahr vor Herausforderungen gestellt. Mit Optimismus will die Bildungseinrichtung nun in das zweite Semester 2020 starten. Insgesamt konnten 284 Kursangebote für das Herbstprogramm auf die Beine gestellt werden. Damit habe man zu 95 Prozent ein ähnlich großes Angebot wie sonst üblich schaffen können, zeigt sich Nicole Grüdl-Jakobs, Leiterin des Kommunalen Bildungszentrums, erfreut.

Anders, als in den Vorjahren, nimmt dieses Mal der Anteil an Online-Kursen einen größeren Stellenwert ein. Bereits im Sommerprogramm habe man gute Erfahrungen mit den Online-Angeboten gemacht, merkt sie an. Zwar sind es bisher lediglich durchschnittlich vier Teilnehmende pro Digitalkurs, aber das Feedback sei sehr positiv und ein Trend zu erkennen.