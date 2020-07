Corona-Krise in Remscheid : Veranstalter geht neue Wege

Info

Programm Nach der Festivaleröffnung durch Heart Cover geht es am Donnerstag (30. Juli) mit Strum Out weiter. Am 6. August besucht eine kleine Variante der Jim Rockford Band das „Löf“. Die Bon Jovi Coverband Privacy ist am 13. August zu Gast und am

20. August Green Ink Machine.

Publikum Live dabei sein können maximal 30 Personen (Eintritt: zehn Euro), alle anderen können online zuschauen – und zwar jeden Donnerstag um 19 Uhr über die Facebook-Seite des Löwenfestivals.