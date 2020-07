Baustelle in Remscheid : Neue Asphaltdecke für den Hohenhagen

Baustelle in Remscheid

Der letzte Bauabschnitt an der Hohenhagener Straße ist Ende der Woche fertig. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hohenhagen 8500 Quadratmeter hat die Firma Dohrmann im Auftrag der Stadt in dem Gebiet mit vielen Gewerbebetrieben aufgebracht. Die neuen Kanaldeckel tragen alle das Remscheider Stadtwappen. Die Kosten liegen bei 140.000 Euro.

Bei laufendem Motor steht der Lastwagenfahrer an der Ecke Ueberfelder Straße / Hohenhagener Straße. Die Fahrbahndecke ist abgefräst, die Durchfahrt Richtung Edscha gesperrt. „Wie komme ich denn zur Firma Lennartz?“, fragt der Mann. Bauleiter Jörg Hartmann malt einen großen Bogen in die Luft, um anzudeuten, dass er den Umweg von ein paar Kilometern in Kauf nehmen muss, obwohl die Firma nur knapp einen Kilometer entfernt liegt.