Sport in Ratingen : Ein Spielplatz für Abenteuerlustige

Der TuS Homberg und die Stadt Ratingen bauen am Füstingweg einen Trainingsplatz mit besonderen Herausforderungen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Auf dem ehemaligen Bolzplatz am Füstingweg baut der TuS Homberg einen Hindernisparcours. Dort wird schon in wenigen Wochen ein Training der besonderen Art möglich sein.

Von Andrea Bindmann

Sportvereine müssen sich heutzutage etwas einfallen lassen, um mit dem wachsenden Angebot der Fitnessstudios mithalten zu können. Der TuS Homberg geht jetzt auf die Zielgerade für ein neues Sportangebot: Am Füstingweg entsteht ein Hindernisparcours.

„Obstacle Course Racing“ – also eine Art Hindernislauf – heißt die Sportart, die dort künftig trainiert werden kann. Frank Burckhardt erklärt, was dahinter steckt: „In erster Linie soll der Sport Spaß machen“, so der Trainer. Die Teilnehmer überwinden Kletterwände, Hangelhindernisse, balancieren auf Slacklines oder kriechen unter Barrieren hindurch.

Info Wurzeln liegen in der militärischen Ausbildung Ursprung Der Extremhindernislauf, oder Obstacle Course Racing (OCR), orientiert sich an Hindernisbahnen in der militärischen Ausbildung. Beim OCR werden Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Balance und Koordination gefordert. Kontakt Mehr Informationen gibt es auf der Internetseite des TuS Homberg. Interessierte finden dort auch Videos der Wettkampfmannschaft. tus-homberg.de

Die zu bewältigenden Aufgaben sind vielfältig, ebenso komplex ist das Training. „Basis des Trainings ist das Laufen“, so Burckhardt. „Eine gewisse Grundfitness sollte schon vorhanden sein“, rät er. Bei einem Durchmarsch durch den Parcours können schon mal acht bis zehn Kilometer zusammenkommen.

Die unterschiedlichen Herausforderungen trainieren den ganzen Körper. Den Teilnehmern werden Kraft, Geschicklichkeit aber auch koordinative Fähigkeiten abverlangt. Sie müssen laufen, klettern, hangeln, kriechen, springen oder balancieren. Aber auch mental können Teilnehmer an Obstacle Course Racing (OCR) wachsen. „Sie können zum Beispiel lernen, ihre Höhenangst zu überwinden“, so Burckhardt. Das A und O der Sportart ist aber der Teamgeist. „Die Hindernisse können nur gemeinsam überwunden werden“, erklärt der Trainer.

So eignet sich der Sport besonders für Familien. Seit etwa Monaten bietet der TuS Homberg einen Kurs an. Jeweils ein Erwachsener und ein Kind stellen ein Team und kämpfen sich durch den Parcours. Es geht um das gemeinsame Erleben, um Vertrauen und Willensstärke. Das schweißt zusammen. Der Kurs kommt bei den Hombergern gut an: „Der erste Kurs ist voll, wir haben bereits Wartelisten für weitere Kurse“, so Burckhardt.

Grundsätzlich, so der Trainer, könne jeder, der über eine gewisse Grundfitness verfügt, sich an OCR heranwagen. Kinder ab sechs Jahren können künftig auf dem Gelände ihren Fertigkeiten testen. Zurzeit wird noch in der Halle trainiert. Doch der Bau des Parcours auf dem ehemaligen Bolzplatz geht auf die Zielgerade. Wenn alles wie geplant verläuft, könnte der Verein Ende April/ Anfang Mai die Tore öffnen.

Der TuS Homberg hat übrigens eine eigene Wettkampfmannschaft, die Adventure Racer. Sie nehmen seit 2018 regelmäßig an Veranstaltungen teil. Auch sie finden künftig auf dem neuen Gelände verbesserte Trainingsbedingungen vor.