Fußball, Bezirksliga : SSVg schiebt den Druck zum Gegner

Heiligenhaus Der unbesiegte und torhungrige Bezirksliga-Tabellenführer DJK Frintrop weilt am Sonntag bei der SSVg in Heiligenhaus, dem Schlusslicht, das bereits sieben Punkte Rückstand auf das rettende Ufer hat.

Am Sonntag, in der Bezirksliga, haben seine Schützlinge kaum eine Chance zu punkten, der noch unbesiegte Tabellenführer DJK Frintrop weilt an der Talburgstraße (15.30 Uhr). 58 Tore haben die Essener in den 15 Spielen bisher schon geschossen, und sollte es „nur“ ein 1:3 wie im Hinspiel gehen, werden alle bei der SSVg zufrieden sein. Ihr ist in den bisherigen sieben Heimspielen noch kein Sieg gelungen, ein Punkt ist die magere Heim-Ausbeute. Aber Reuter sieht die Lage so: „Wir können nichts verlieren. Ob ich wieder eine so junge Mannschaft aufbieten werde wie im Pokalspiel, ist noch unklar. Aber Druck hat ausschließlich dieser Tabellenführer aus Frintrop.“ Der Rückstand seiner Truppe zum ersten Nichtabstiegsplatz beträgt sieben Punkte.