Heiligenhaus : Ukrainekrieg: Gesucht sind Helfer-Teams für Wohnungen

Heiligenhaus Die Stadt erbittet Hilfe, um Wohnraum für Geflüchtete aus der Ukraine schnell herrichten zu können: Gesucht sind Helfer-Teams mit handwerklichem Geschick.

(RP) Die Zahl derer, die wegen des Krieges in der Ukraine ihr Heimatland verlassen haben und Zuflucht in Heiligenhaus suchen, ist in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen. Vor diesem Hintergrund ist auch eine enorme Hilfs- und Spendenbereitschaft bei den Heiligenhauser entstanden. „Entsprechede Anfragen und Angebote erreichen die Stadt mehrfach täglich“, teilt Sprecher Peter Parnow mit. Das hat auch organisatorische Folgen.