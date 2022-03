Ratingen : Ein Mann der Vielseitigkeit

Ratingen Heinzreiner Klinkenberg war der erste Technische Beigeordnete des Angerlandes. Seine Passion war die Musik. Er feiert in diesen Tagen seinen 90. Geburtstag.

Er ist ein Mann mit vielen Gaben und Fähigkeiten: Heinzreiner Klinkenberg – der Name steht als Synonym für Baukunst, Malerei und Poesie innerhalb der westeuropäischen Kunstgeschichte. Diesen Dreiklang vermittelte er mit großer Empathie und fundierter Sachkenntnis vielen Generationen innerhalb der kreisweiten Städte und der umliegenden Metropolen und das oft im Kontext zum Christentum. Der Architekt und Diplom-Ingenieur lebt seit Jahrzehnten in Ratingen, war hier Beigeordneter der Stadt, Dozent an der Universität Essen für das Fach Städtebaugeschichte und wissenschaftlicher Leiter für Studienreisen. Im Rückblick auf sein langes Leben schrieb er Essays als Zeitzeuge der Kriegswirren, spürte als Kunsthistoriker die geschichtlichen Hintergründe von Baudenkmälern mit Persönlichkeiten aus Kunst und Geschichte auf, immer geprägt durch tragische Hintergründe. Dazu schrieb er Essays. „Erschütterungen“ nannte der Autor den 220 Seiten umfassenden Band und betonte: „Immer wieder erleben Menschen außergewöhnliche Augenblicke, die zu seelischen Erschütterungen führen, die sie betroffen machen für eine längere Zeit, die nachwirken und nicht vergessen werden können.“