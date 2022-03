Schockanrufe: Ratingen : Schockanrufe: Frau beinahe Opfer von Betrügern 

Ratingen In Ratingen konnte ein aufmerksamer Nachbarn verhindern, dass eine 84-Jährige nicht Opfer eines Betruges wurde. Die Seniorin erhielt am Donnerstagmittag einen Schockanruf.

(RP/kle) In den vergangenen Tagen hat die Polizei Mettmann eine Welle von Betrugsversuchen am Telefon registrieren müssen. Zumeist Senioren sollten unter anderem durch einen sogenannten Schockanruf dazu gebracht werden, Bargeld an vermeintliche Polizisten oder auch Geldboten der Staatsanwaltschaft auszuhändigen. So registrierte die Polizei am Donnerstag, 17. März, in Langenfeld sowie in Ratingen Betrugsversuche, in denen es nur einem glücklichen Umstand zu verdanken ist, dass es nicht zu einer Geldübergabe kam.