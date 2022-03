Kapellener Verein bietet Hilfe an : Flüchtlinge können gratis Mitglied im TV Jahn werden

Kapellen Aus der Ukraine geflüchtete Menschen können sich dem TV Jahn kostenlos anschließen und das umfangreiche Sport-Programm nutzen. Dafür hat sich jetzt der Vorstand des Turnvereins entschlossen.

Der Turnverein Jahn Kapellen bietet ab sofort eine kostenlose Mitgliedschaft für Flüchtlinge aus dem ukrainischen Kriegsgebiet an. Wie Präsident Klaus Calvis mitteilt, hat das Präsidium sich zu diesem Schritt entschlossen, um den teilweise traumatisierten Menschen, insbesondere den Kindern, in Deutschland die Integration zu erleichtern und den Aufenthalt etwas angenehmer zu gestalten. „Leider werden im Moment ausgerechnet Sportstätten geschlossen, um für Flüchtlingsunterkünfte herzuhalten, was das Sportangebot etwas einschränkt“, bedauert Calvis. Die meisten Abteilungen des Turnvereins könnten aber uneingeschränkt weiterarbeiten.

Sportinteressierte können sich im Sportbüro des TV Jahn an der Schubertstraße 23a in Kapellen melden und aus allen Sportangeboten des Vereins frei wählen – darunter Leichtathletik, Fitness, Judo, Badminton, Gymnastik, Tennis, Tanzen, Volleyball sowie – speziell für die „Kleinen“ – Kindertanz und Turnen. Alle Angebote richten sich an Mädchen und Frauen sowie an Jungen und Männer. Das Sportbüro ist montags in der Zeit von 16 bis

19 Uhr geöffnet. Telefonisch ist der Turnverein unter der Rufnummer 02182 2437 zu erreichen.