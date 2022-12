Lintorfer Werbegemeinschaft Unterstützung für Theaterprojekt

Wann haben Sie das letzte Mal eine Fata Morgana gesehen? …oder sich in die Drachenschule der schrecklichen Frau Mahlzahn geschlichen? ...oder mit einem Scheinriesen zu Mittag gegessen? Nichts davon? Dann wird es aber Zeit für die Abenteuer von „Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer“. Frei nach Michael Endes Klassiker der Kinderliteratur wird die Heinrich-Schmitz-Schule für eine Woche in eine Welt voller Fantasie eintauchen. Die spannende Reise Jim Knopfs, von der kleinen Insel Lummerland bis in die gefährliche Drachenstadt, bringen die Schüler zusammen mit dem Kölner Spielecircus innerhalb einer Woche auf die Bühne.