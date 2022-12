Konzert im Haus zum Haus Preisgekrönte Musiker in der Wasserburg

Maria Leszczynska-Thieu ist Absolventin der Frédéric-Chopin-Musikuniversität in Warschau. Nach erfolgreicher Teilnahme an internationalen Wettbewerben wurde sie 2022 als beste Solistin der Düsseldorfer Hochschule ausgezeichnet und erhielt Stipendien des polnischen Ministers für Kultur und des DAAD. In ihrer Freizeit arrangiert die Cellistin mit großem Erfolg Musikstücke für verschiedene Ensembles, die unter anderem im Rahmen des Balls der Wiener Philharmoniker präsentiert wurden. Zuletzt glänzte sie in der Düsseldorfer Tonhalle mit dem Cello-Konzert von Robert Schumann. In Ratingen steht die Sonate in D-Dur von Mendelssohn-Bartholdy auf ihrem Programm.