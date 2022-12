Volkshochschule Ratingen Ein ganz besonderer Kursleiter und Mensch verabschiedet sich

In Prag studierte Snop zunächst Architektur und danach drei weitere Jahre an der Kunstakademie bis er nach Ratingen kam und 1975 die nebenberufliche Tätigkeit bei der Volkschochschule aufnahm. „Als Verantwortliche für den Bereich „Kunst und Kultur“ durfte ich in seinen Kursen hospitieren und war sehr beeindruckt von seiner unaufdringlichen und gelassenen Art, sein profundes Wissen zu vermitteln“, beschreibt ihn Alexandra Fuhr, Fachbereichsleiterin bei der VHS. „Wir verabschieden uns nur sehr ungern von Herrn Snop. Er hat sich auch über seine Kursleiter-Tätigkeit hinaus immer sehr für die Volkshochschule eingesetzt, hat an Ausschuss-Sitzungen teilgenommen und 2015 sogar die Gestaltung der Gemälde am damaligen Rathaus-Bauzaun konzipiert und begleitet. Ein toller Mensch, für den unsere Türen immer offen stehen werden“, bestätigt die VHS-Leiterin Britta Jansen. „Das ganze Team der Volkshochschule bedankt sich bei Vaclav Snop für die gute Zusammenarbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute und viel Gesundheit.“