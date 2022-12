Weihnachtsmusik im Gepäck Verein tourt mit Musik durch die Stadt

Wagenbaumeister Markus Braun und Oberkanonier Hanno Breitkopf werden am Freitag durch Hösel (Haus Droste, Maria-Theresien-Stift am Bahnhof), Breitscheid und Lintorf (Speestraße) fahren, am Samstag in der Innenstadt (Marienhospital, 360° Klinik) und in Ratingen Ost (Haus Salem) unterwegs sein. Für Sonntag stehen dann Ratingen West (Berliner Platz), Ratingen Süd und Homberg (Sparkasse) auf dem Fahrplan (geplante Haltepositionen sind in Klammern gesetzt).